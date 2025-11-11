Dois às 10 - Entrevista exclusiva com André Ventura

Hoje às 09:50

Cristina Ferreira deu os parabéns a Cláudio Ramos, num programa especial que também assinalou o Dia de São Martinho, com castanhas, broas de castanha. O estúdio recebeu Bruno Savate, que esclareceu a recente polémica, e Xavier, que apresentou o seu novo tema musical. Houve ainda animação com João Claro e Benvinda Costa, além de um momento de motivação com o personal trainer Rui Pinheiro. O programa contou com a presença de André Ventura, candidato à Presidência da República, numa conversa reveladora sobre o seu percurso e ambições políticas.