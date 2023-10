Dois às 10 Especial de Outono - Cristina Ferreira revela novidades para as manhãs da TVI

Hoje às 10:05

No «Dois às 10» Especial de Outono, Cristina Ferreira junta-se a Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, para um programa diferente! Cristina Ferreira anunciou que vai substituir Maria Botelho Moniz durante a sua licença de maternidade. Recebemos Rogério Parrot, expulso na última gala do Big Brother, para comentar a sua prestação na casa mais vigiada do país. Conhecemos a história do pequeno Rodrigo Mota, de 11 anos, que sonha ser agricultor e já acompanha o avô nesta profissão.