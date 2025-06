Dois às 10 - Especial Santos Populares

Hoje às 09:10

No «Dois às 10», Maria Cerqueira Gomes junta-se a Cláudio Ramos para celebrarem em grande os Santos Populares, com especial destaque para o Santo António. A dupla de apresentadores recebe convidados que trazem música, tradição, comida típica e histórias emocionantes. Desde os convívios dos "Antónios" em Oliveira do Hospital, à energia contagiante das Festas Juninas brasileiras em Braga, este é um programa recheado de cor, sabor e alegria.

Não faltam atuações de artistas como Sónia Costa, Zézito, Eduardo Sant’Ana, Grupo Roncas d’Elvas, André Moreira e muitos outros. Conhecemos ainda a história do famoso restaurante “O Filho do Júlio dos Caracóis”, revivemos tradições populares e mostramos que o Santo António continua a ser casamenteiro, com um pedido de casamento surpresa em plena marcha!

Um verdadeiro arraial em estúdio, com música, gastronomia, fé e festa.

E ainda, Suzana Garcia, Melanie Tavares e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade nesta quinta-feira, 12 de junho.