Dois às 10 - Eva Pais e o namorado dão primeira entrevista em conjunto

O programa Dois às 10 destacou as principais notícias do mundo dos famosos, incluindo uma entrevista exclusiva de Eva Pais ao lado do novo namorado, DJ Gamix, após assumir publicamente a relação. Houve ainda espaço para dicas de alimentação saudável, com conselhos para aproveitar o verão sem comprometer a dieta. Na componente de histórias de vida, foi partilhado o testemunho de Mariana, que viu o diagnóstico de uma doença aos 20 anos pôr fim ao sonho de seguir a ginástica.