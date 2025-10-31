Dois às 10 - Ex-concorrentes antecipam gala do «Secret Story»

Hoje às 09:50

O «Dois às 10» desta sexta-feira trouxe emoção, reflexão e boas energias. A astróloga Joana Dias revelou o que os astros reservam para cada signo em novembro, destacando os signos mais favorecidos financeiramente. Jéssica Vieira, Rita Almeida e Tiago Rufino analisaram os momentos mais intensos da semana na «Secret Story 9», entre discussões, estratégias e surpresas. O programa contou ainda com o testemunho inspirador de Marcelo e Fátima, um casal que enfrentou um AVC com coragem e amor. Uma manhã marcada por emoção, esperança e boas vibrações.