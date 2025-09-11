Dois às 10 - Explorerssaurus apresentam o “mini explorerssauru” Romeu em direto

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», recebemos os Explorerssaurus, Raquel e Miguel, que partilharam a maior aventura das suas vidas: a chegada do pequeno Romeu, o “mini explorerssauru”, e os desafios de viajar com um bebé de apenas três meses. A manhã seguiu com Maria Cerqueira Gomes, que revelou todos os detalhes do seu novo programa na TVI, «Ora Bolas», e ainda respondeu a perguntas pessoais feitas por Cristina Ferreira. O espaço foi também marcado pela presença de amigos dos finalistas do «Big Brother Verão», que partilharam opiniões, emoções e bastidores sobre o percurso dos concorrentes dentro da casa mais vigiada do país.