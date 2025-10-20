Dois às 10 - Expulsa do «Secret Story», Joana reage à polémica entre Vera e Dylan

Hoje às 09:58

No «Dois às 10», foi feita a análise completa da sexta gala do «Secret Story», com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins a comentarem os momentos mais marcantes da noite. O programa contou também com a presença dos protagonistas da nova novela da TVI, Terra Forte — Rita Pereira, Benedita Pereira, João Catarré e José Fidalgo — que revelaram detalhes sobre a trama e os bastidores das gravações. Além disso, Joana, a concorrente expulsa do Secret Story 9, esteve em estúdio para uma conversa emotiva sobre a sua passagem pela casa, as amizades que criou e os desafios que enfrentou.