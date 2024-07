Dois às 10 - Fábio Caçador esclarece tudo sobre relação com Catarina Sampaio

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», visitámos as origens de Fábio Caçador. O ex-concorrente leva-nos aos sítios que mais marcaram a sua infância e conta-nos como viveu 23 anos em Safara. Sobre a participação no «Big Brother 2024», Fábio Caçador afirma: «Há coisas que não teria feito...a discussão com o David não teria acontecido», e explica que considerava a concorrente Daniela Ventura uma justa vencedora porque deu muita coisa positiva ao programa ao contrário de Inês. Depois, o ex-concorrente revela que ficou apenas amigo de Catarina Sampaio: «A coisa não se desenrolou».

Abrimos o consultório e recebemos Joana Carvalho, Cirurgiã vascular e fundadora da legclinic. A nossa convidada esclarece todas as dúvidas mitos e verdades sobre a saúde das nossas pernas.

Recebemos o músico Carlão, que nos conta como escolhe as suas lutas e revela que a idade lhe trouxe mais maturidade.

Conhecemos a história de vida de Ana Paula Vieira. As perdas na vida de Ana Paula Vieira não se contam pelos dedos de uma mão. A morte chegou de forma trágica e inesperada até ao filho de Ana Paula que morreu asfixiado pelo próprio vómito durante a noite. Ana conta que já perdeu várias pessoas, a mais significativa foi o filho Igor em 2006. Refere que ninguém fica igual depois de uma perda.

No segmento final do programa, comentámos a «Atualidade» no que toca ao crime em Portugal.