Dois às 10 - Fábio Caçador revela planos para o futuro com Catarina Sampaio

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Fábio Caçador revela como foi o reencontro com Catarina Sampaio fora da casa e faz um balanço da sua participação no «Big Brother 2024». Recebemos Sandrina Pratas e Lucas que contam que tiveram um casamento de sonho. A ex-concorrente revela que a cerimónia foi Evangélica e recorda que viu o pai a chorar, pela primeira vez, muito emocionado quando a levou ao altar. Cristina Ferreira recebe Lili Caneças, a socialite recorda como iniciou a sua vida no mundo da fama e como é bem relacionada no mundo inteiro.

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um homem espancado por causa de chave de casa-de-banho, o repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso. A repórter Carolina Resende de Matos faz o enquadramento do caso de um naufrágio. As autoridades já conseguiram resgatar 11 pessoas com vida e recolhidos três corpos. A bordo da embarcação estariam, pelo menos, 17 pessoas. Sete das vítimas resgatadas deram entrada no Hospital Distrital da Figueira da Foz, um dos quais em estado grave, confirmou a diretora clínica, Sónia Campelo Pereira. O ferido mais grave tem 57 anos e vai ser transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) com problemas respiratórios. Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional diz que se desconhecem as causas que estão na origem do acidente. Os nossos comentadores analisam caso de médico ortopedista que terá pedido a meninos doentes para lhe tocarem nos genitais.