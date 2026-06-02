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Dois às 10 - Fábio Daniel impressiona com menos 17 quilos

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Fábio Daniel impressiona com menos 17 quilos - TVI

No Dois às 10, conhecemos histórias inspiradoras de amizade e empreendedorismo, com Rita e Hugo a revelarem como criaram uma marca de sucesso juntos. Houve ainda destaque para a impressionante transformação física de uma ex-concorrente do Secret Story 9, que está a dar que falar nas redes sociais. O programa recebeu também Rui Couceiro para uma conversa sobre a sua vida e percurso profissional. Na área do bem-estar, Rui Pinheiro apresentou um novo desafio para ajudar os portugueses a entrar em forma. A emissão deu ainda voz à emocionante história de dois irmãos com osteogénese imperfeita, conhecida como a doença dos ossos de vidro. Um programa marcado por exemplos de superação, inspiração e histórias de vida tocantes.
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