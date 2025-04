Dois às 10 - Família de jovem com paralisia cerebral perde tudo em incêndio

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a família de Ricardo enfrenta um pesadelo após um incêndio devastador que consumiu parte da sua casa na madrugada de 4 de abril. As chamas não só destruíram bens essenciais, como também agravaram as dificuldades de mobilidade de Ricardo. A perda do carro adaptado e do elevador, vitais para o seu transporte e acesso, deixou a família em desespero. «Para ir para a escolinha, para ir trabalhar, o elevador também dá muito jeito, para pôr o Ricardo para ir para a carrinha, tudo ardeu», lamenta Maria, ainda abalada com o sucedido. A investigação sobre a causa do incêndio está em curso, enquanto a família aguarda ansiosamente por notícias sobre a cobertura dos seguros. A esperança reside na reconstrução e na recuperação dos meios que garantiam a qualidade de vida de Ricardo.

Inês Vilhalva, recém-expulsa do «Big Brother», partilhou as suas reflexões sobre a experiência no reality show. Inês revelou que, após a expulsão, sentiu imensa saudade do seu cão, Lucifer. Ao refletir sobre a sua saída, Inês admitiu ter-se perdido na última semana e que o seu gosto por conversas e fofocas pode ter contribuído para a sua eliminação. A ex-concorrente também abordou a sua relação com Nuno, mencionando uma tentativa de reaproximação dele para evitar nomeações. Inês comentou que já esperava que Nuno não fosse bem visto pelo público e que Luís estivesse a ter um bom feedback. A perceção inicial de Nuno como favorito do público e líder foi outro tema abordado. Inês revelou que sempre desconfiou de Nuno, acreditando que ele usava o carisma para manipular os outros jogadores. «Eu via sempre ali qualquer coisa que não me cheirava bem», confessou. A ex-concorrente ressaltou que a responsabilidade não é apenas de Nuno, mas também dos outros que se deixam manipular.

Ana Bacalhau partilhou a sua experiência com o bullying durante a infância e adolescência. A cantora revelou que foi alvo de gozo devido ao seu apelido e excesso de peso, o que a afetou profundamente. Inicialmente extrovertida, Ana tornou-se mais reservada devido às provocações. A situação mudou quando começou a tocar guitarra e cantar na escola, aos 15 anos. A música tornou-se uma forma de se destacar e expressar, levando os colegas a admirá-la.