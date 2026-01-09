Dois às 10 - Família perde casa e tudo o que estava lá dentro num incêndio

Hoje às 09:50

No Dois às 10 desta manhã, Cláudio Ramos recebeu os comentadores para comentar a primeira semana do novo reality show «1ª Companhia», analisando os momentos mais marcantes.

Seguiu-se um consultório médico, dedicado a doenças que tendem a agravar-se com o frio, com testemunhos de jovens que vivem diariamente com esses problemas.

O programa contou ainda com música, com Tanya a estrear um novo tema em direto.

Houve espaço para falar de saúde e dar conselhos práticos para enfrentar o inverno.

Em destaque esteve também um testemunho emocionante de Abraão, que viu a casa arder e só teve tempo de acordar a mulher e as filhas para as salvar.

