Dois às 10 - Familiares de Marisa e Pedro Jorge comentam prestação do casal do Secret Story

No “Dois às 10”, a manhã foi recheada de emoções e novidades do mundo dos famosos. Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim comentaram os temas quentes da atualidade com humor e boa disposição. A cantora Dora marcou presença para celebrar 40 anos de carreira e apresentar o novo álbum, “Dora”. Conhecemos ainda a história comovente de Tatiana, uma jovem mãe que partilhou a sua luta contra a depressão pós-parto. O programa recebeu também Filipa, irmã de Marisa, e Regina, mãe de Pedro Jorge, que reagiram às tensões e ciúmes do casal mais falado da casa. Uma emissão marcada por música, emoção e muitas revelações.