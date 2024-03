Dois às 10 - Familiares dos finalistas do «Big Brother-Desafio Final» apelam ao voto

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos recebe os familiares e amigos dos finalistas de «Big Brother - Desafio Final». Rosa Martins conta a sua história, recorda que foi diagnosticada com uma paralisia nas cordas vocais e que não havia prognósticos se voltaria a falar e a cantar. Conhecemos a história de Lídia, a nossa convidada conta que assistiu à morte dos filhos e do marido e que, de certo modo, ficou sozinha. No entanto, diz que para ela, eles nunca morreram, pois desta forma não conseguiria superar tanta dor. Recebemos o locutor, apresentador, músico e um verdadeiro comunicador, quem não se lembra de «despertar» com António Sala? Queria ser ator quando era pequeno, mas a rádio apareceu e rapidamente tornou-se a menina dos seus olhos. Acordou milhares de portugueses e animou tantos outros com a sua voz inconfundível, mas não ficou por aí. Apresentou vários programas de televisão, lançou-se na escrita e também na música. É um apaixonado por todas estas artes, mas nunca nenhuma vai roubar o lugar que a rádio tem no seu coração. Hoje, é um dos maiores comunicadores do país e uma inspiração para muitos. Seis décadas depois de ter falado para um microfone pela primeira vez. António Sala é nosso convidado para comemorar os 60 anos de carreira.

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um casal detido por alegadamente manter homem escravo durante 10 anos. A vítima com atraso cognitivo, dormia alegadamente num anexo sem condições e trabalhava horas a fio sem remuneração. Partilhamos entrevista com filha do casal que desmente acusações. Bruno Caetano mostra imagens do anexo onde vivia o homem que alegadamente terá sido escravizado, durante 10 anos, por um casal. Os nossos comentadores analisam o caso. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de pânico vivido em escola, na Amadora. Discussão leva à identificação de jovens com facas e armas. Pedro Ramos Bichardo partilha números que mostram que os crimes nas escolas cresceram nos últimos três anos. A psicóloga Vera de Melo ajuda a interpretar números preocupantes.