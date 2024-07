Dois às 10 - Fanny Rodrigues reage à onda de comentários que tem recebido sobre o seu físico

Hoje às 09:55

Fanny Rodrigues tinha apenas 19 anos quando se aventurou a entrar na 2ª Edição da Casa dos Segredos. A menina de sorriso fácil, de lágrima no canto do olho e sem papas na língua rapidamente conquistou os portugueses. A belle portugaise foi sendo presença assídua no pequeno ecrã e desde março de 2021 que nos faz companhia todos os domingos no programa «Somos Portugal». A visibilidade trouxe a Fanny o carinho do público, mas também alguns dissabores. Tudo é comentado, desde a vida amorosa aos cortes de cabelo mais arrojados, às roupas que usa ou até à forma como fala! Porém, nos últimos tempos, o que tem dado que falar é a forma física. Se antes a apresentadora era criticada pelos quilos a mais, agora o problema são os quilos a menos. Fanny Rodrigues fala da sua relação amorosa e revela como lida com os comentários e constantes notícias sobre o assunto. Uma conversa emocionante.

Recebemos Nelson Évora. É um dos atletas mais queridos pelos portugueses. Com uma vasta carreira no atletismo, abraçou agora o maior desafio da sua vida: ser pai.

Conhecemos a história de Tiago Fonseca. Tiago começa por revelar que trabalha na CRETA, clínica de reabilitação que ele próprio já frequentou. Recorda que experimentou de tudo um pouco – começou com tabaco e haxixe e daí passou para cocaína, MD, álcool e outras substâncias… sendo que a primeira dependência surgiu após o divórcio dos pais e foi um medicamento: Xanax. Tiago emociona-se e confessa que durante muito tempo viveu na ilusão de que conseguiria controlar o consumo e largar as drogas se assim quisesse. Admite ter enganado algumas pessoas para conseguir dinheiro para os vícios e confessa ainda que chegou a ter pensamentos suicidas. Por fim, revela arrepender-se de ter magoado pessoas que ama e refere que, de facto, destruiu várias relações.