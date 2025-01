Dois às 10 - Fátima Campos Ferreira revela curiosidades sobre Ramalho Eanes

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos a jornalista Fátima Campos Ferreira. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira conversaram com a jornalista sobre algumas curiosidades da vida do General Ramalho Eanes e de D. Manuela Eanes. A jornalista recordou como conheceu o casal Eanes através do General Loureiro dos Santos e partilhou uma fotografia do seu casamento. Gabriel Sousa explica como a sua amizade com Margarida chegou ao fim. Gabriel conta que tudo começou com um jantar de aniversário de Inês, onde conversas sobre Margarida geraram ciúmes e afastamento. O concorrente revela ainda ter-se aproximado de outros participantes.Cecília Carmo, Tomás Taborda e Bernardo Cascais, atores de «Morangos com Açúcar», estiveram no programa para uma conversa sobre a nova temporada. Os atores revelam como encaram o regresso da série juvenil e o que podemos esperar da nova temporada.