Dois às 10 - Fernanda ganha uma nova razão para viver e sorrir

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz, começamos o programa com as «Conversas de Café» a discutir as notícias dos famosos nacionais e internacionais. Rebeca é surpreendida no seu dia de anos pela família e amigos. Na segunda parte, conversamos com Zé Amaro que comemora 15 anos de carreira. Conhecemos também Fernanda Marques que recebe um ajuda para recuperar o seu sorriso e saúde oral. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» comentam os mais recentes crimes.