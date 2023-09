Dois às 10 - Fernanda perdeu mãe e marido e pode ficar sem casa até ao final do mês

Hoje às 10:05

Ouvimos o testemunho de Fernanda Santos, que após ter sofrido perdas consecutivas, recebeu agora uma carta de despejo da casa onde sempre viveu. Cinha Jardim e Gonçalo Mello comentam os melhores looks da gala «Palácio das Estrelas». Recebemos Tamara Rocha, ex-concorrente d'O Triângulo, que nos prepara uma receita típica da família. Conhecemos Rosário Mesquita, que aos 21 anos foi diagnosticada com uma doença que a vai deixar totalmente cega.