Dois às 10 - Fernanda Serrano é surpreendida no dia em que celebra 51 anos

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos recebe João Patrício, o apresentador de «A Sentença» e jurado do novo programa da TVI de domingo à tarde, «Funtástico» e António Leal e Silva, comentador do «V+ Fama» e também jurado do «Funtástico». Ficamos a saber algumas revelações sobre este formato que será conduzido por Manuel Luís Goucha. De seguida, no dia em que completa 51 anos, a icónica atriz da TVI, Fernanda Serrano é surpreendida e emociona-se. Ficamos também a conhecer a história de Cristiano Rocha, que, em outubro de 2023, começou a ter dores de cabeça fortes e constantes. Tratava-se de um tumor na cabeça, que o levou ao bloco operatório e o deixou com sequelas graves.