Dois às 10 - Festejamos o aniversário de Sérgio Rossi

6 ago, 09:50

O Dois às 10 celebrou o aniversário de Sérgio Rossi com uma emissão repleta de surpresas dedicadas ao cantor. O programa abriu ainda um consultório de saúde para esclarecer como é possível envelhecer com mais qualidade de vida. Houve espaço para conhecer a história de duas irmãs que vivem com a mesma doença rara. A emissão terminou com o testemunho de Bruno, que luta contra um tumor raro e agressivo e procura acesso ao tratamento de que necessita.