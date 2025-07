Dois às 10 - Ficou tetraplégico aos 14 anos, mas a vida sorriu-lhe mais tarde

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Bruno era um adolescente de 14 anos cheio de sonhos, um atleta que vivia desenfreadamente no seio de uma família numerosa. Habituado a muita agitação, em 1993 quando estava de férias com a família em Tavira a vida trocou-lhe as voltas. Um mergulho mal dado na Ria Formosa deixou-o tetraplégico.

Cristina veio ao mundo para amar e viver o amor. Depois de dois casamentos que não resultaram, Cristina encontrou o amor da vida dela aos 45 anos e casou já depois dos 50. O marido de Cristina morreu no ano passado mas, o amor por ele mantém-se vivo em Cristina que continua a admirar e a recordar este homem com orgulho e emoção, afirmando que todas as pessoas deviam poder viver um amor assim. Porque perder um grande amor é duro, mas significa que teve a sorte de o viver.