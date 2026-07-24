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Dois às 10 - Filha de Filipa morreu com apenas quatro dias de vida

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Filha de Filipa morreu com apenas quatro dias de vida - TVI

O Dois às 10 recebeu a banda Vinyl, que apresentou o seu novo tema. O programa contou ainda a história de Andreia, que herdou do pai uma oficina e um automóvel repletos de memórias. Na cozinha, foram preparadas sugestões de molhos frescos e leves com kéfir para acompanhar saladas de verão. A emissão ficou ainda marcada pelo testemunho de Filipa, que perdeu a filha quatro dias após o parto. Foi também conhecida a história da pequena Margarida, de seis anos, que enfrenta a atrofia muscular com coragem no dia a dia.
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