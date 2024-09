Dois às 10 - Filho de Bernardina derrete o coração de Cláudio Ramos

Hoje às 09:55

Recebemos alguns dos familiares dos concorrentes e finalistas do «Dilema». Recebemos Paula Neves, concorrente do «Congela», revela como está a ser a experiência. A atriz protagonizou alguns dos melhores momentos do programa. Conhecemos melhor a história de vida de Ana Paula e da filha Helena. Em 2022, a mãe descobriu que tinha cancro do colo do útero e a filha foi diagnosticada com uma doença genética hereditária rara que a obriga a andar com um colete.