Dois às 10 - Filho de João está desaparecido há 2 meses

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cláudio Ramos, começamos a manhã com a conhecer os animais de estimação das «Bombocas», a cadela Cheesy que é essencial na vida de Mafalda, Hennessy que ajudou Patrícia a recuperar de um desgosto amoroso e gato Picasso que ajudou Ana a superar um burnout. Na segunda parte, ficamos a conhecer a história de Liliana que foi diagnosticada com alopecia e a história de Ana Aguiar que enfrentou dois cancros. Manuel Nobre recorda os últimos momentos que viveu com o filho que que está em parte incerta há mais de dois meses. Na terceira parte, comentamos os mais recentes crimes que marcam a «Atualidade».