Dois às 10 - Filho de José Castelo Branco emociona-se ao falar de Betty Grafstein

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Guilherme, filho de José Castelo Branco, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e mencionou a sua relação com Betty Grafstein, revelando o profundo afeto que ela nutria por ele e pela sua filha. A conversa abordou o receio de Guilherme em não poder se despedir de Betty.

Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz analisaram os temas que mais estão a dar que falar no mundo dos famosos. O romance entre Márcia Soares e João Ricardo continua a ser tema de conversa e Cinha Jardim revela um episódio curioso que deixa os apresentadores e comentadores derretidos. Também a polémica sobre um vídeo partilhado por Rita Pereira não ficou de fora.

E ainda, Isabel Soares revela aos apresentadores que foi diagnosticada com bipolaridade apenas aos 34 anos e explica o doloroso processo que teve de enfrentar.