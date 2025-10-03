Dois às 10 - Filho de Luís Aleluia dá primeira entrevista após a morte do ator

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», o ambiente da casa do «Secret Story 9» esteve em destaque, com imagens fortes da semana dos nomeados e a análise de Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz, que discutiram estratégias e possíveis desfechos para a próxima gala, onde um concorrente vai abandonar o jogo. O programa abordou também uma tendência crescente em Portugal: a adoção de animais exóticos, mostrando a história de Sandra e Manuel, um casal que vive rodeado de répteis, aves e mamíferos e que transformou a sua casa numa verdadeira arca de Noé. Outro dos momentos mais marcantes foi a presença de João Aleluia, filho mais novo de Luís Aleluia, que quebrou o silêncio dois anos após a morte do pai, revelando emoções, saudades e a forma como mantém viva a memória do ator. Já na reta final, Cristina Ferreira apresentou a história de Sara, de 32 anos, diagnosticada com cancro da mama triplo negativo, que emocionou ao confessar que mais do que o medo da doença, o que a assusta é não poder acompanhar a filha Emma, de quatro anos, no seu crescimento.