Dois às 10 - Filho de Pedro Lima lança livro como forma de fazer o luto pela morte do pai

Hoje às 10:05

Acompanhámos o lançamento do primeiro livro de João Francisco Lima, filho do falecido ator Pedro Lima, que alerta para a saúde mental. Conhecemos a história de Maria, que foi mãe com apenas 14 anos, e viu a filha a ser-lhe retirada dos braços pelos serviços sociais. Mais tarde, a nossa convidada conseguiu recuperar a filha Andreia. Em pleno dia da criança, recebemos duas crianças, filhas de figuras públicas, e uma turma da ilha da Madeira. No segmento da cozinha, a mini chef Joana prepara uma sobremesa apetitosa.