Dois às 10 - Filho e namorado de Sara Santos comentam prestação da recruta da 1.ª Companhia

Hoje às 09:50
No Dois às 10 desta manhã, a música esteve em destaque com Miguel Azevedo, Marcus, Lucy Teixeira e Martim, que estrearam novos temas em estúdio.
O programa contou ainda a história de um casal que se apaixonou à primeira vista… no ginásio.
O namorado e o filho de Sara Santos, da 1.ª Companhia, marcaram presença para falar do percurso da concorrente.
Conhecemos ainda a história de Bruna, que revelou ter tentado pôr termo à própria vida por duas vezes.

