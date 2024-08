Dois às 10 - Filipa Martins fez história nos Jogos Olímpicos deste ano

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Filipa Martins, a primeira portuguesa na ginástica artística apurada para o «All Around» nos Jogos Olímpicos.​​​​​​A atriz Pollyanna Rocha, uma das vilãs da novela «Cacau», fala sobre a sua trajetória de vida. Conhecemos Tatiana e Inês Chaves, que vivem com piebaldismo, uma mutação genética que afeta a pele e o cabelo. Ana Amaro, oftalmologista, esclarece quais os cuidados a ter com a saúde ocular no verão. Manuel Magalhães, pediatra, esclarece quais os cuidados a ter com as crianças no verão.