Dois às 10 - Filipa venceu o vício da droga e hoje ajuda pessoas sem-abrigo

No «Dois às 10», a manhã começou com o painel de famosos, onde Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim analisaram as últimas notícias e polémicas do mundo das celebridades.
Recebemos depois Martim Sousa Tavares, que revelou a sua estreia no universo infantil e o que o inspira a aproximar os mais novos da música.
A inspetora-chefe Ester Silva partilhou histórias marcantes dos mais de 30 anos ao serviço da Polícia Judiciária, incluindo casos que chocaram o país.
O programa contou ainda com o testemunho intenso de Filipa, que falou sobre a relação tóxica que a levou ao consumo de droga e ao afastamento das filhas.
