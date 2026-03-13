Dois às 10 - Filipe Delgado revela mudança drástica após 1ª Companhia

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Filipe Delgado veio fazer-me companhia ao pequeno-almoço para uma conversa à muito esperada, confessa que se sentiu acolhido desde o primeiro dia na «1ª Companhia» e revela que não tinha noção nenhuma da sua popularidade cá fora.

Conhecemos a história de Margarida. Margarida sempre foi uma rapariga saudável até que começou a desmaiar, primeiro uma vez por dia e de início até desvalorizou. Mas a situação começou a piorar e Margarida chega a desmaiar sete vezes num dia só. Com apenas 27 anos Margarida recebeu o diagnostico, síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS), uma doença crónica e sem cura que condiciona a vida toda desta jovem mulher que a qualquer instante pode desmaiar.

Conhecemos a história de Isabel. Aos 11 anos a Isabel foi diagnosticada com anorexia nervosa que se agravou devido a episódios de bullying. Isabel chegou a pesar 38 quilos e ficou internada vários meses. Foram anos de luta até conseguir encontrar alguma estabilidade temendo sempre não voltar a encontrar a felicidade.