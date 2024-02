Dois às 10 - Fique a saber o que lhe reservam os astros para março

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias faz as previsões dos signos para o mês de março. Recebemos Paula Carapeta, de Los Romeros, foi mãe de Martim em setembro, e conta pormenores do parto: «Enquanto estava a ser cozida tinha a médica a cantar o Loucamente». Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz juntam-se para «Conversas de café» e comentam revelação de Nelson Évora, o atleta de 39 anos prepara-se para ser pai pela primeira vez. Cinha Jardim faz revelação sobre batizado do neto e conta que não cumpriu desejo da filha mais velha. Conhecemos a história de vida de Filipa Silva, que aos dois anos foi retirada à mãe e foi viver para uma Instituição. A mãe, que morreu sem dizer que amava a filha, não tinha condições para a criar. O pai, ausente, negou a paternidade e não mantém nenhum contacto com a filha. Conhecemos a história de Ricardo Mota que ao perder a saúde oral perdeu também o amor-próprio e a alegria de viver. O Dr. João Espírito Santo ajudou a concretizar o sonho de Ricardo. Na atualidade a repórter da TVI Ticiana Xavier é agredida por um popular, em direto, enquanto fazia o enquadramento de um caso. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma idosa que morre minutos depois de ter alta hospitalar, partilhamos entrevista com neta da idosa que explica pormenores do caso.