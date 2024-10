Dois às 10 - Flávia faz revelação inesperada sobre Ruben

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos a última concorrente expulsa do «Secret Story», Flávia faz revelação inesperada sobre Ruben. Pronuncia-se sobre o seu segredo e faz revelações emotivas sobre a sua família. Conhecemos a história de Bárbara Henriques, um ataque de pânico a conduzir quase matou Bárbara, que tem três filhas e vive com medo de não conseguir controlar estes ataques. Bárbara tem muitos gatilhos que lhe provocam ansiedade, porque em criança foi abandonada pelo pai e maltratada pela mãe, principalmente quando engravidou aos 15 anos e a mãe a queria obrigar a abortar. Recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Ana para analisarem a última gala do «Secret Story».