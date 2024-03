Dois às 10 - Francisca, de três anos, é alimentada pelo coração

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Carla Gomes explica que a filha, Francisca, é alimentada através de uma máquina de nutrição,Carla explica a importância deste processo ser o mais esterilizado possível, já que esta alimentação parentérica acontece através do coração. Uma necessidade que faz parte de Francisca praticamente desde que nasceu, pois sofre da síndrome do intestino curto. Carla recorda que, com apenas um mês de vida, a filha teve de ser operada de urgência, nessa altura, passou pelo pior momento da vida dela: o momento em que o médico anestesista lhe pediu que se despedisse da filha. Conta que lhe gritou para não dizer isso e fazer o trabalho dele o melhor possível. Diz ainda ter falado com Francisca, pedindo-lhe que, caso visse uma luz, não fosse! Cláudia recorda o dia em que foi estrangulada e esfaqueada, 17 vezes, por um colega de trabalho obcecado por ela. A nossa convidada foi operada ao pulmão, pernas, intestinos, pescoço, peito e braços.

Na «Atualidade», o repórter Pedro Bichardo Ramos faz o enquadramento do caso de uma mulher encontrada morta em horta, o caso tem pistas que levantam a suspeita de crime. Partilhamos entrevista com sobrinha da vítima. A repórter Carolina Resende Matos faz o enquadramento do caso de um homem que ao ser assaltado atinge o assaltante com um tiro numa perna. Partilhamos entrevista com vizinho do idoso assaltado. A psicóloga Joana Amaral Dias comenta caso de jovem, de 16 anos, violada brutalmente, por três homens.