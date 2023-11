Dois às 10 - Francisca esteve à beira da morte com uma anorexia nervosa

Hoje às 09:55

No Dois às 10, Cláudio Ramos teve a companhia de Gonçalo Quinaz, Merche Romero e Cinha Jardim para a rúbrica «Conversas de Café», com as notícias mais frescas do social. Falámos de bullying e conhecemos o testemunho de três vítimas, que viveram episódios traumáticos na infância/adolescente. Conhecemos a história de Francisca, filha de Maria do Carmo, que sofreu uma anorexia nervosa e esteve mesmo a correr grave risco de vida. Chegou a pesar apenas 20 quilos aos 19 anos.