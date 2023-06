Hoje às 10:05

No Dois às 10, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz recebem Francisco Moita Flores, para contar tudo sobre o grande susto que viveu há novo meses atrás: Sofreu um enfarte em plena Feira do Livro de Lisboa, esteve 7 minutos morto e temeu ficar com sequelas, devido a perdas de memória nos dias que se seguiram. Tudo isto obrigou-o a fazer mudanças na sua vida.