No «Dois às 10», recebemos Francisco Monteiro para uma conversa sem filtros. O vencedor do «Big Brother 2023» abriu o coração a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e falou dos seus medos e inseguranças. No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias revela o que os astros preparam para todos os signos em junho, de 2024.