Dois às 10 - Francisco Monteiro e Márcia Soares: amantes, amigos ou inimigos?

Hoje às 09:55

No programa apresentado Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com as «Conversas de Café» onde abordamos as mais recentes polémicas dos famosos. Na segunda parte, conhecemos a história de vida de Célia Araújo que se casou para poder sair de casa e ter liberdade e viveu esta relação 12 anos com um homem que nunca amou. Recebemos Francisco Monteiro e Márcia Soares, do «Big Brother», que se sentam juntos para resolvem as suas diferenças e revelam se já aconteceu o tão esperado beijo. Na terceira parte, abordamos os detalhes dos mais recentes crimes que marcam a «Atulidade».