Dois às 10 - Francisco Vale quebra silêncio sobre fim de relação com Jéssica Galhofas

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentaram com humor e opinião as últimas novidades do mundo dos famosos.

Francisco Vale esteve no programa para falar sobre o fim do namoro com Jéssica Galhofas, que começou no «Big Brother 2023». O ex-concorrente revelou que a separação não foi fácil, mas que se focou no seu bem-estar e iniciou uma transformação pessoal. Mais confiante e em excelente forma física, contou como o ginásio se tornou o seu escape emocional.

Cristiano, outro convidado, partilhou a sua história de amor e perda com o companheiro Jorge. O casal viu a vida mudar após o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Cristiano recordou momentos felizes e falou da dor da despedida.