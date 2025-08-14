O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Dois às 10 - Francisco Vale quebra silêncio sobre fim de relação com Jéssica Galhofas

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Francisco Vale quebra silêncio sobre fim de relação com Jéssica Galhofas - TVI

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentaram com humor e opinião as últimas novidades do mundo dos famosos.

Francisco Vale esteve no programa para falar sobre o fim do namoro com Jéssica Galhofas, que começou no «Big Brother 2023». O ex-concorrente revelou que a separação não foi fácil, mas que se focou no seu bem-estar e iniciou uma transformação pessoal. Mais confiante e em excelente forma física, contou como o ginásio se tornou o seu escape emocional.

Cristiano, outro convidado, partilhou a sua história de amor e perda com o companheiro Jorge. O casal viu a vida mudar após o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Cristiano recordou momentos felizes e falou da dor da despedida.

Mais Vistos

Alerta em praia de Maiorca depois de ataque no mar a turista. Praia teve de ser evacuada

V+ TVI
24 jul, 13:02
1

Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"

V+ TVI
Ontem às 14:59
2

Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos

Big Brother
Hoje às 12:12
3

Esta praia fluvial portuguesa deixou dois influencers rendidos: «A melhor da Europa»

V+ TVI
Ontem às 16:36
4

Cristina Ferreira reage a fim de namoro sensação: «Só tenho pena que ela tenha perdido tempo»

Dois às 10
Hoje às 10:20
5
02:10

Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo

Big Brother
Hoje às 12:15
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!

Há 26 min

Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»

Big Brother
Hoje às 12:18

Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões

V+ TVI
Há 2h e 47min

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Novelas
Há 57 min

Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer

Dois às 10
Há 1h e 1min

Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha

Novelas
Hoje às 11:13

TVI PLAYER

Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo

Big Brother
Hoje às 12:15

Polémico nas redes sociais: Catarina Miranda é chef de cozinha mas brinda os colegas com massa, salsichas e ovo

Big Brother
Há 2h e 15min

Francisco Vale é o responsável por Cristina Ferreira e João Monteiro estarem juntos? Apresentadora reage: «Vou pensar em ti para padrinho»

Dois às 10
Hoje às 11:48

Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»

Dois às 10
Ontem às 11:54

Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 23:40

A Protegida - 13 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Ontem às 23:55
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!

Há 26 min

TVI - Em cima da hora - 14 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 56min

TVI Jornal - 14 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Jovem de 18 anos esconde gravidez e bebé é encontrado morto em casa pelo avós

Dois às 10
Hoje às 12:34

Marido de Cristiano morreu aos 38 anos com leucemia — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:02

Cristiano e Jorge apaixonaram-se, mas o destino separou-os: «É uma dor que nunca vai desaparecer»

Dois às 10
Hoje às 11:59
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

Novelas
Ontem às 09:23

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

Novelas
Ontem às 11:13

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

Novelas
Ontem às 09:50

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
12 ago, 11:16

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
Ontem às 11:21

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Novelas
Ontem às 15:21
IOL Footer MIN