Dois às 10 - Francisco Vale revela o que sente por Jéssica do Big Brother

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com os comentários de Cinha Jardim e Zé Lopes sobre a mais recente Gala do «Big Brother». Ainda sobre a casa mais vigiada do país recebemos Francisco Vale que faz o balanço da sua participação, comenta uma das maiores polémicas em que se viu envolvido e revela os seus reais sentimentos por Jéssica Galhofa. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.