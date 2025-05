Dois às 10 - Gonçalo e Miguel adotaram três filhos e deixam Cristina e Cláudio rendidos a sua história de amor

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conduzem mais uma animada edição das «Conversas de Café» com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim. A atualidade do mundo dos famosos é debatida com destaque para os rumores sobre Fernanda Serrano, o escândalo envolvendo Pimpinha Jardim e a ideia de Cinha Jardim na entrada de novos concorrentes no «Big Brother». Bernardina Brito entra em direto por telefone para esclarecer a sua relação com Pedro Almeida e fazer uma revelação exclusiva. O nascimento da filha de Bárbara Tinoco e a primeira imagem da bebé de Rita Pereira, Lowê, também geram reações emocionadas. A realeza europeia entra em discussão com as escolhas de estilo de Kate Middleton e da Rainha Letizia.

Rui Pinheiro apresenta a transformação inspiradora de Maria Batista surpreendendo ao partilhar esse e outros resultados impressionantes.

Gonçalo Oliveira partilha a tocante jornada da adoção do pequeno Duda e como a vida mudou ao conhecer o marido Miguel e decidirem aumentar a família e adotarem mais duas crianças, abordando os desafios, preconceitos e o amor incondicional que une a família.

Isabel Coelho fecha as histórias de vida com um testemunho comovente, ao relatar a perda do marido por alegada negligência médica e a sua luta por justiça.

Suzana Garcia, Melanie Tavares e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade nesta quinta-feira, 22 de maio.