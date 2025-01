Dois às 10 - Gonçalo reage a polémicas

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», temos connosco Gonçalo que ficou em 2º lugar no «Secret Story 8». Revemos alguns dos momentos que viveu na casa.Gonçalo confessa que está nervoso e pede um abraço a Cláudio Ramos o apresentador anui ao pedido e elogia o concorrente. Gonçalo faz a sua leitura do jogo de Leo e João Ricardo. O ex-concorrente comenta polémica «cuspidela» de Leo.

Sara prevê que Cláudio Ramos pode vir a apaixonar-se por uma mulher, no futuro. Não pode perder a reação do apresentador! Eurico faz as previsões para o signo de escorpião, referente ao ano de 2025. Maria prevê que o nosso Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai aparecer mais vezes na televisão e vai demonstrar a incerteza do que está a acontecer a nível do nosso Governo.

Recebemos a advogada Suzana Garcia, a psicóloga Joana Amaral Dias e o inspetor Vítor Marques comentarem os habituais casos da «Atualidade».