Dois às 10 - Goucha junta-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para recordar «Você na TV!»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», celebramos o programa «Você na TV!» e Manuel Luís Goucha junta-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para fazer a festa, recordamos momentos insólitos e artistas que se estrearam no palco do programa. Conhecemos a mulher por trás da política Mariana Mortágua, a coordenadora do Bloco de Esquerda fala da forma como vê a política e afirma: «Acho que a política deve representar toda a gente», a candidata a Primeira-ministra prepara prato típico alentejano enquanto recorda as suas raízes. Os nossos comentadores analisam notícia de última hora que dá conta de um grupo de ativistas climáticos atingiu o líder da Aliança Democrática, Luís Montenegro, com tinta verde quando este se encontrava na Bolsa de Turismo de Lisboa.