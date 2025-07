Dois às 10 - Grávida com o pai dos filhos na prisão, Sónia Jesus recorda momento difícil

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Sónia Jesus, a ex-concorrente do "Big Brother" não nega: foi nos piores momentos da sua vida que encontrou força… e oportunidade. Em plena gravidez do terceiro filho, com o noivo Vítor Soares atrás das grades, Sónia Jesus teve de se reinventar. E foi isso mesmo que fez.

Eduardo de Sá é um dos psicólogos mais respeitados e conhecidos de Portugal. Pai de 6 filhos mudou-se há 4 anos para uma aldeia em Aveiro para ter melhor qualidade de vida. Um mês depois um acidente doméstico provocou-lhe uma lesão irreversível. Após meses em recuperação Eduardo Sá adaptou-se à nova condição e continua a escrever livros e artigos, a dar consultas, a fazer conferências, a dar aulas, a gravar um podcast diário.

Sandra recebeu o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) aos 53 anos. O corpo desta mulher já está a falhar e Sandra cai constantemente nas escadas do prédio dela. O filho de 18 anos deixou de estudar para tomar conta da mãe. Sandra está desesperada e só quer ter o mínimo de qualidade de vida nos últimos meses ou anos que lhe restam.