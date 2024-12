Dois às 10 - Heitor revela questões inconvenientes de Diogo Alexandre e qual o seu favorito à vitória

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Heitor Nunes, o concorrente expulso do «Secret Story» que revela quem acredita ser o grande vencedor do reality show. O ex-concorrente revela ainda o teor de algumas conversas que teve com Diogo Alexandre e não deixa de fora os detalhes sobre o seu segredo: sofro de Michaelfobia.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos explicam a ausência de Luísa Castel-Branco na tertúlia onde Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Diana Lopes comentam os últimos acontecimentos do «Secret Story».