Dois às 10 - Hélder colocou um bypass para perder peso e acabou sete meses internado

Hoje às 10:00

No «Dois às 10», iniciamos o programa com as «Conversas de Café», com Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz a debaterem com os apresentadores as mais recentes novidades do mundo dos famosos. Luciana Balby, Diogo Infante e Inês Castel-Branco, do elenco da nova série da TVI, «A Filha», revelam detalhes da história que promete comover os portugueses. Conhecemos ainda o caso de Hélder Murraça. Hélder chegou aos 125kg e decidiu colocar um bypass para perder peso, mas não correu bem. Este ficou sete meses internado e deixou de conseguir andar. Ouvimos o testemunho de Hélder, que conta como Nelson Fernandes, ex-concorrente do «Big Brother» conseguiu devolver-se a qualidade vida.

Na «Atualidade», Isabel Pinto, mulher de Rúben Aguiar, o cantor que foi condenado a cinco anos e meio de prisão por ofensas à integridade física, após atropelamento, reage à condenação do marido e revela o que o companheiro sofreu dentro do estabelecimento prisional.