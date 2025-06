Dois às 10 - Hélder deixou vídeo para a mulher e os filhos verem depois dele morrer

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Foram 25 anos de casamento, três filhos e uma vida pela frente mas o cancro não fez segredo que levaria Hélder mais cedo. Antes de morrer, Hélder gravou um vídeo com uma mensagem para a mulher e as filhas verem após a morte.

Partilhamos um excerto do vídeo de despedida de Hélder e, de seguida, a mulher e as filhas contam como tiveram conhecimento do diagnóstico de cancro. Recordam também o dia em que a médica disse que era melhor Bianca antecipar o casamento para que conseguisse cumprir o sonho de dançar com o pai neste dia tão especial e termina com Leandra a dizer que teve com o marido até ao último suspiro e deixar de ouvir o coração

Cláudio Ramos falou sobre a sua condição de fibrilhação auricular e o procedimento de cardioversão a que foi submetido. A conversa começou de forma leve, com Cláudio a brincar sobre o seu regresso após o internamento. A explicação detalhada sobre como o coração bate de forma descompassada e os riscos associados à condição trouxeram um tom mais sério à discussão. Cláudio Ramos explicou que a fibrilhação auricular não controlada pode levar a complicações graves, como AVCs. «Significa que, por alguma razão, o coração começa a bater de forma descompassada e arrítmica»

Conhecemos a história de uma viagem em família que deveria ser de sonho, mas que se tornou num verdadeiro pesadelo. Salvador ia fazer 59 anos e as filhas decidiram surpreender o pai com um passeio a Itália! No entanto, na véspera do aniversário Salvador sentiu-se mal, teve um ataque epilético e teve de ir de urgência para o hospital.