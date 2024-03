Dois às 10 - Hélder revela como está a situação com a namorada

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Hélder Teixeira, o ex-concorrente do «Big Brother - Desafio Final» afirma que não ficou contente por ter saído e afirma que Érica devia ter saído no seu lugar. Hélder aponta o dedo ao jogo de Érica Silva. Hélder Teixeira, ex-concorrente do «Big Brother - Desafio Final» conta como conheceu a namorada, revela pormenores da relação e conta o que aconteceu desde que saiu da Casa. Anselmo Ralph declara-se à mulher e fala do grande amor que os une. O cantor fala da importância da mãe, mulher e filha na sua vida. Rebeca afirma que a mãe, a irmã e a afilhada são as mulheres mais importantes da sua vida. Cristina Ferreira recorda capa da revista Cristina com Rebeca e afirma que foi uma das mais marcantes, a irmã da cantora emociona-se aos recordar a luta de Rebeca contra o cancro. Quim Barreiros recorda a mãe e conta que costuma ir ao cemitério visitar a sua campa. Conhecemos a história de Daniela Rodrigues que conta que começou muito cedo a ter problemas dentários. Depois, com a gravidez dos dois filhos, esses problemas ainda se agravaram mais. Ela fala da depressão pós-parto e que teve que estar internada durante um mês. Termina dizendo que para ela isto é um milagre. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher que esfaqueou o ex-companheiro a quem infernizou a vida. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma grávida de 9 meses que perdeu o bebé após ter tido alta e sofrer um sangramento já em casa. Os nossos comentadores analisam o caso.