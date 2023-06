Dois às 10 - Helena fala do luto pelo companheiro que faleu vítima de um tumor

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça, começamos a manhã com uma receita de Tamara e as «Conversas de Café» onde atualizamos o estado de saúde de Flávio Furtado. Na segunda parte, conhecemos Joana que nos conta como é viver com incontinência fecal e Helena Coelho fala do luto pelo marido, que faleceu vítima de um tumor. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam mais recentes crimes.