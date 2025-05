Dois às 10 - História de amor deixa Cláudio Ramos e Cristina Ferreira emocionados

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos celebram-se histórias marcantes de superação, amor e transformação.

A comemoração dos 20 anos de «Morangos com Açúcar» reuniu TT, Paulo Vintém, Diana Monteiro e Mariiana, recordaram memórias e músicas inesquecíveis da série e apresentam o espetáculo «Cantar Morangos», um tributo para os fãs de todas as gerações.

Lúcia e Bruno, o casal sensação do programa «Casamento Marcado», partilha a sua história de amor inesperada. De uma inscrição vista como brincadeira à construção de uma família, revelam como a televisão mudou as suas vidas. Revivem o pedido de casamento surpresa, falam da maternidade, das mudanças pessoais e emocionam-se com o pequeno Gabriel, cujo signo deu o mote para momentos de humor e cumplicidade em estúdio.

Luís Portugal inspira com a sua jornada: de bancário sem experiência culinária a chef recomendado pelo guia Michelin. Tudo começou com uma inscrição inesperada no Masterchef, onde descobriu a sua verdadeira paixão: a cozinha.

Catarina Castanhas, vencedora do «All Together Now», fala sobre o poder transformador da música na sua vida. Dedica a vitória à avó, reflete sobre os desafios e conquistas e partilha o interesse musical dos filhos, Maria Madalena e Santiago Maria.

Preciosa conta como passou de fazer bolos para amigos a gerir um negócio de sucesso impulsionado pela televisão. A sua história é um exemplo de como a exposição certa pode mudar tudo.

Ana abre o coração ao falar sobre a dura experiência de ver a mãe, Helena, perder-se para o Alzheimer. Sendo a única pessoa que a mãe ainda reconhece, Ana partilha o medo de a perder por completo. A maternidade trouxe-lhe uma nova compreensão do amor da mãe, e o registo em vídeo tornou-se uma forma de preservar a memória e a presença de Helena.

Por fim, Paula Silva comove com o seu relato de superação após três AVC em apenas um ano. Descreve o momento em que percebeu estar a ter um AVC enquanto jantava, os desafios da recuperação e o impacto emocional da doença. Ao lado do marido Bento, partilha a história de um amor incondicional que comoveu Cristina e Cláudio. Bento emociona-se ao recordar a promessa feita, e cumprida, de ir a pé a Fátima caso Paula sobrevivesse. Hoje, enfrentam juntos uma nova realidade, com o apoio do filho e um exemplo de fé, resiliência e companheirismo que tocou todos em estúdio.

Sofia Matos, Vera de Melo e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade desta quarta-feira, 14 de maio.